Nergis Kumbasar kimdir? Nergis Kumbasar dizileri

Nergis Kumbasar, 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar (d. 1932), profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur.

Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.

1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı. 2015-2017 arasında Kiralık Aşk adlı dizide Neriman karakterini canlandırdı.

NERGİS KUMBASAR DİZİLERİ

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1985) - Nüzhet

Eyvah Kızım Büyüdü (2000) - Berna

Tam Pansiyon (2004) - Şermin

Çapkın (2005) - Kevser

Acemi Cadı (2006-7) - Melda

Papatyam (2009-11) - Semiha

Kiralık Aşk (2015-17) - Neriman İplikçi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (2016) - Kendisi

Türk Malı (2017) - Şaduman Sümbül

Darısı Başımıza (2018) - Canan Tekinsoy