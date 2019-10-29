Neşeli Günler kaç yılında çekildi? Neşeli Günler oyuncuları...
Türk Sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler oyuncuları ve konusu ile herkese keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Neşeli Günler kaç yılında çekildi? İşte Neşeli Günler konusu ve oyuncu kadrosu...
Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur. Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır. Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle müthiş bir performans gösteren Şener Şen'dir. Oyuncu kadrosunun kalitesi ve sevilen senaryosu ile 1970'li yıllardaki başarılı Türk komedi filmleri arasında yerini almıştır.
KONUSU
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Bey
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Uğur'un Babası
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki Adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikah Memuru
Nuri Tuğ - Kamil Abi
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı