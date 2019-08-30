Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar!

Merkez Oğuzeli ilçesinde bulunan Yeşildere Camisi'nin avlusundaki yaralı tazıyı gören imam, durumu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine bildirdi.

Tazı, müdahalenin ardından araca konularak kapsamlı tedavi için derneğin veteriner kliniğine getirildi.

Sağ arka bacağıyla karın arasındaki bölgeden bıçaklandığı ve bazı iç organlarının zarar gördüğü anlaşılan tazı, tedavisi sonrası müşahede altına alındı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tazının kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandığını söyledi.Yaralı tazıya imamın sahip çıktığını belirten Güneş, "Tazı yaralandıktan sonra bir camiye sığınıyor. Tabii oradaki imam arkadaş sağ olsun, yaralı tazıya sahip çıkıyor ve biz gidene kadar. Çok şükür fazla kan kaybı olmadan yetiştirdik hastaneye. Bu, Türk tazısıdır. Bunun soyu koruma altındadır." diye konuştu.

Veteriner hekim Gizem Yıldırım da tazının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tazının bir an önce iyileşmesi için gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Bıçak veya jiletle yaralamışlar çünkü yarası keskin ve net. Orayı güzelce temizledik ve diktik. İç organları biraz hasar görmüş. Gerekli tedavileri yaptık ve artık hayata tutunmasını bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.