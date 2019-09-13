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HaberlerGündemNeslihan Doğrusöz kimdir? (Doruk) Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz kimdir?
13.09.2019 - 11:44 |

Neslihan Doğrusöz kimdir? (Doruk) Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz kimdir?

Moda yarışması ile tanıdığımız Neslihan Doğrusöz geçtiğimiz günlerde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu ve adını Doruk olarak değiştirdiğini belirtmişti. Neslihan Doğrusöz'ün babasının aktör Tufan Doğrusöz olduğunu ortaya çıktı. Peki, Tufan Doğrusöz kimdir? İşte merak edilenler...

Neslihan Doğrusöz kimdir? (Doruk) Neslihan Doğrusöz'ün babası Tufan Doğrusöz kimdir?

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim isimli yarışmada ekrana gelmişti.Neslihan Doğrusöz aynı zamanda reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Neslihan Doğrusöz Instagram hesabından paylaşım yaparak 'Merhaba... Benim adım Doruk...' ifadelerini kullanmıştı.

TUFAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1962 doğumlu olan Tufan Doğrusöz birçok filmde ve dizide yer almıştır. Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi ve Yaprak Dökümü gibi sevilen dizilerde rol alan Tufan Doğrusöz Dağınık Yatak, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Saat Sabahın Dokuzu, Dullar Pansiyonu, Uzaylı Zekiye'de de yer almıştır.

Neslihan Doğrusöz kimdir (Doruk) Neslihan Doğrusözün babası Tufan Doğrusöz kimdir

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