Netflix dizileri | Netflix'e nasıl üye olunur? Netflix ücreti ne kadar?

Netflix'e üye olduğunuzda, Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor.

NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Netflix'e üyelik oluşturmak isteyenler, https://www.netflix.com/tr/ adresi üzerinden üyelik adımlarını ilerleyerek, 30 günlük ücretsiz kullanımı deneyebilir. Memnun kalındığı sürece, 30 günlük deneme sonrasında otomatik üyeliğiniz devam edecektir. Deneme süreniz bitmeden önce istediğiniz zaman iptal edebilir, bu durumda hiçbir ücret ödemezsiniz. Karmaşık bir sözleşme yok, iptal ücreti yok, taahhüt yok. Günün 24 saati, istediğiniz zaman çevrimiçi iptal edin.



NETFLİX'İN ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda düşük bir sabit aylık ücretle izleyin. Aylık 17,99 TL ücretle başlayan planlar. Ekstra maliyet veya sözleşme yok.

NETFLİX DİZİLERİ

Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler

Black Mirror: Bandersnatch

The Umbrella Academy

Titans

The OA

Van Helsing

Siyah Kristal: Direniş Çağı

Altered Carbon

Another Life

Abyss

Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri

Lost in Space

Star Trek: Discovery

3 Altında: Arcadia Hikâyeleri

The Order

Travelers

Aksiyon ve Macera Dizileri

The Last Kingdom

Marco Polo

Marvel's Daredevil

Marvel - Jessica Jones

Marvel's Luke Cage

Another Life

Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri

Lost in Space

Star Trek: Discovery

Truva: Bir Şehrin Düşüşü

Black Summer

3 Altında: Arcadia Hikâyeleri

Frontier

Marvel's The Defenders

Maymun Kral'ın Yeni Efsaneleri

Fauda

Malibu Rescue: The Series

Kingdom

Final Space

La víctima número 8

Dirk Gently's Holistic Detective Agency

Ejderhalar Prensi

Kiss Me First

She-Ra ve Güç Prensesleri

Marco Polo: One Hundred Eyes

Battlefish

Diablero

Man to Man

Watership Tepesi

Shadow

When Heroes Fly

Mob Psycho 100

Bad Guys: Vile City

Blazing Transfer Students

Suç Temalı Diziler

Élite

La casa de papel

Lucifer

Dark

Ölmek İçin On Üç Sebep

Vis a vis

Gerilim Dizileri

La Reina del Sur

House of Cards

Narcos: Mexico

Designated Survivor

El recluso

Dogs of Berlin

Green Frontier

Another Life

Çocuk Dizileri

Doğaya Karşı Mücadele

Talihsiz Serüvenler Dizisi

GO! Bu Hayat Senin

Küçük Bheem ile Büyük Maceralar

Kendini Özgür Bırak

Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri

Archibald'ın Maceraları

Kaptan Düşükdon: Destansı Hikâyeler

Project Mc²

Dört Dörtlük Dedektifler

Alexa & Katie

Ever After High

3 Altında: Arcadia Hikâyeleri

Larva Adası

Maymun Kral'ın Yeni Efsaneleri

Greenhouse Academy

True ve Gökkuşağı Krallığı

Malibu Rescue: The Series

Süper Öcüler

Karşınızda StoryBots

Richie Rich

Problem Nick

Charlie'nin Renkli Dünyası

Carmen Sandiego

Maymunlar Kralı Kong

Skylanders Academy

Ejderhalar Prensi

Kelime Partisi

Creeped Out

Tarzan ve Jane

Wakfu

She-Ra ve Güç Prensesleri

Glitter Force

Jarvis'in Oyuncak Fabrikası

Hilda

Komedi Dizileri

You Me Her

Esrarengiz Kasaba

Orange Is the New Black

Suits

Brooklyn Nine-Nine

Şirinler

Teen Titans Go!

Leyla ile Mecnun

Easy

Insatiable

The End of the F***ing World

Z Nation

Workin' Moms

Disenchantment

Jessie

That '70s Show

The Good Place

Talihsiz Serüvenler Dizisi

