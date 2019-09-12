Netflix dizileri | Netflix'e nasıl üye olunur? Netflix ücreti ne kadar?
Netflix; internet bağlantılı binlerce cihazda ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını içeren geniş bir arşiv sunan bir yayın hizmetidir. Netflix hizmetinden yararlanabilmek için üye olmak gerekiyor. Peki Netflix'e nasıl üye olunur? Netflix ücreti ne kadar? Netflix dizileri nelerdir?
Netflix'e üye olduğunuzda, Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor.
NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Netflix'e üyelik oluşturmak isteyenler, https://www.netflix.com/tr/ adresi üzerinden üyelik adımlarını ilerleyerek, 30 günlük ücretsiz kullanımı deneyebilir. Memnun kalındığı sürece, 30 günlük deneme sonrasında otomatik üyeliğiniz devam edecektir. Deneme süreniz bitmeden önce istediğiniz zaman iptal edebilir, bu durumda hiçbir ücret ödemezsiniz. Karmaşık bir sözleşme yok, iptal ücreti yok, taahhüt yok. Günün 24 saati, istediğiniz zaman çevrimiçi iptal edin.
NETFLİX'İN ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda düşük bir sabit aylık ücretle izleyin. Aylık 17,99 TL ücretle başlayan planlar. Ekstra maliyet veya sözleşme yok.
NETFLİX DİZİLERİ
Bilim Kurgu ve Fantastik Diziler
Black Mirror: Bandersnatch
The Umbrella Academy
Titans
The OA
%3
Van Helsing
Siyah Kristal: Direniş Çağı
Altered Carbon
Another Life
Abyss
Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri
Lost in Space
Star Trek: Discovery
3 Altında: Arcadia Hikâyeleri
The Order
Travelers
Aksiyon ve Macera Dizileri
The Last Kingdom
Marco Polo
Marvel's Daredevil
Siyah Kristal: Direniş Çağı
Marvel - Jessica Jones
Altered Carbon
Marvel's Luke Cage
Another Life
Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri
Lost in Space
Star Trek: Discovery
Truva: Bir Şehrin Düşüşü
Black Summer
3 Altında: Arcadia Hikâyeleri
Frontier
Marvel's The Defenders
Maymun Kral'ın Yeni Efsaneleri
Fauda
Malibu Rescue: The Series
Kingdom
Final Space
La víctima número 8
Dirk Gently's Holistic Detective Agency
Ejderhalar Prensi
Kiss Me First
She-Ra ve Güç Prensesleri
Marco Polo: One Hundred Eyes
Battlefish
Diablero
Man to Man
Watership Tepesi
Shadow
When Heroes Fly
Mob Psycho 100
Bad Guys: Vile City
Blazing Transfer Students
Suç Temalı Diziler
Élite
La casa de papel
Lucifer
Dark
Ölmek İçin On Üç Sebep
Vis a vis
Gerilim Dizileri
La Reina del Sur
House of Cards
Narcos: Mexico
Designated Survivor
El recluso
El recluso
Dogs of Berlin
Altered Carbon
Green Frontier
Another Life
Çocuk Dizileri
Doğaya Karşı Mücadele
Talihsiz Serüvenler Dizisi
GO! Bu Hayat Senin
Küçük Bheem ile Büyük Maceralar
Kendini Özgür Bırak
Trol Avcıları: Arcadia Hikâyeleri
Archibald'ın Maceraları
Kaptan Düşükdon: Destansı Hikâyeler
Project Mc²
Dört Dörtlük Dedektifler
Alexa & Katie
Ever After High
3 Altında: Arcadia Hikâyeleri
Larva Adası
Maymun Kral'ın Yeni Efsaneleri
Greenhouse Academy
True ve Gökkuşağı Krallığı
Malibu Rescue: The Series
Süper Öcüler
Karşınızda StoryBots
Richie Rich
Problem Nick
Charlie'nin Renkli Dünyası
Carmen Sandiego
Maymunlar Kralı Kong
Skylanders Academy
Ejderhalar Prensi
Kelime Partisi
Creeped Out
Tarzan ve Jane
Wakfu
She-Ra ve Güç Prensesleri
Glitter Force
Jarvis'in Oyuncak Fabrikası
Hilda
Komedi Dizileri
You Me Her
Esrarengiz Kasaba
Orange Is the New Black
Suits
Brooklyn Nine-Nine
Şirinler
Teen Titans Go!
Leyla ile Mecnun
Easy
Insatiable
The End of the F***ing World
Z Nation
Workin' Moms
Disenchantment
Jessie
That '70s Show
The Good Place
Talihsiz Serüvenler Dizisi
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