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04.09.2019 - 00:12

Netflix Türkiye kapanıyor mu? Netflix'ten son dakika Türkiye açıklaması

Dünyaca film-dizi yapımcısı ve dağıtımcısı Netflix'in Türkiye pazarından çekileceği iddiası ile ilgili resmi açıklama geldi. Netflix Türkiye tarafından sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamayı haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki Netflix Türkiye kapanıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Netflix Türkiye kapanıyor mu? Netflix'ten son dakika Türkiye açıklaması

Netflix Türkiye'den kapanacak iddiaları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt genelinde binlerce Netflix kullanıcısının merakla beklediği açıklamayı ve gelişmeleri bir araya getirdik. Peki Netflix Türkiye kapanıyor mu? İşte resmi açıklama...
 
NETFLIX TÜRKİYE KAPANIYOR MU? İŞTE RESMİ AÇIKLAMA...

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Netflix lisans başvurusuyla ilgili kurum tarafından yeni açıklama geldi.

Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok... Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin!" ifadelerine yer verildi.

Netflix "Türkiye'de devam" dedi

Netflix, internet yayınlarına yönelik düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecini başlattıklarını bildirdi.

Netflix Türkiye Sözcüsü'nün yazılı açıklamasında, platformun Türkiye'de 1,5 milyon üyesi bulunduğu, bu sayının gittikçe arttığı belirtildi.

"İnternet yayınlarına yönelik yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık." ifadesine yer verilen açıklamada, platform üyelerinin, dünyanın birçok yerine sunulan içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşınan yerel hikayelere değer verdiğine olan inanç vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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