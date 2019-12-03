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03.12.2019 - 07:50 |

Netflix’ten Türkiye kararı

Netflix Türkiye yayınlarında ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldı.

Netflix’ten Türkiye kararı

Netflix’ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden
koruyabilmek.”

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