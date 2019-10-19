MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemNiğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme
19.10.2019 - 20:32 | | DHA / AA

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğdede üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Sayısal sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Sayısal sonuçları

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

28-29 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil miydi?

28-29 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil miydi?

Sıradaki Haber