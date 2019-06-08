Niğde'den acı haber! Helikopterden düşen asker şehit oldu

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkisinde 7 kişilik dağcı grubunda yer alan ve ayağı kırılan bir dağcının mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya'dan kalkan helikopterli ekibin ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında, Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır. Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz."

Harmankaya'nın acı haberi, askeri heyet tarafından Çiğli EVKA 6 semtinde oturan annesi Nuran Harmankaya'ya verildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuran Harmankaya'ya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Apartman önünde gözyaşlarına boğulan acılı anne, bayramın birinci günü yanından ayrılıp görevine dönen oğlu için "Daha yeni gönderdim, kara gözlüm" dedi. Nuran Harmankaya'nın acı çığlıklarını duyup balkonlarına çıkan vatandaşlar da, gözyaşı döktü.

BABA DA ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI YERDE ALDI

Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberini babası Davut Harmankaya ise Foça ilçesinde çalıştığı iş yerinde öğrendi. Askeri heyetin teselli etmeye çalıştığı acılı baba yanındakilerle acısını paylaştı, 'vatan sağ olsun' dedi. Davut Harmankaya daha sonra eşi Nuran Harmankaya'nın yanına gelmek üzere İzmir'e doğru yola çıktı. Evli bir çocuk babası olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesinin, eşi ve ailesiyle yapılacak görüşmeden sonra İzmir'de ya da Eskişehir'de toprağa verilmek üzere karar alınacağı ifade edildi.