Ninja Kaplumbağalar 2 filminde hangi oyuncular var?

Suç karşı savaşan Ninja Kaplumbağalar, Michaelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo, ezeli düşmanları Shredder’a karşı savaşmaya devam ediyor. İlk filmdeki olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder ve kaplumbağaların yapıldığı içeriği icat eden çılgın profesör Jordan Perry’i kaçırır. Böylece hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşman haline gelir. Shredder şimdi bu karışımı kullanarak bir yeni bir mutant ordu yaratıp Ninja Kaplumbağalar’ı yok etmeye çalışacaktır.

OYUNCULAR

Mark Caso Rolü : Leonardo

Michelan Sisti Rolü : Michelangelo

Kenn Scott Rolü : Raphael

Paige Turco Rolü : April O'Neil

David Warner Rolü : ProfessorJordan Perry

François Chau Rolü : Shredder/Oroko Saki