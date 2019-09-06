Ninja Kaplumbağalar 2 filminde hangi oyuncular var?
Michael Pressman'ın yönetmenliğinde 2. filmi çekilen Ninja Kaplumbağalar 2'de yine heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor. Aksiyon, bilimkurgu ve komedi unsurları içeren filmde hangi oyuncular var?
Suç karşı savaşan Ninja Kaplumbağalar, Michaelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo, ezeli düşmanları Shredder’a karşı savaşmaya devam ediyor. İlk filmdeki olayların ardından intikam güdüsüyle dolan Shredder bir şekilde kaplumbağaların mutasyonunun altında yatan gizemi keşfeder ve kaplumbağaların yapıldığı içeriği icat eden çılgın profesör Jordan Perry’i kaçırır. Böylece hiç olmadığı kadar tehlikeli bir düşman haline gelir. Shredder şimdi bu karışımı kullanarak bir yeni bir mutant ordu yaratıp Ninja Kaplumbağalar’ı yok etmeye çalışacaktır.
OYUNCULAR
Mark Caso Rolü : Leonardo
Michelan Sisti Rolü : Michelangelo
Kenn Scott Rolü : Raphael
Paige Turco Rolü : April O'Neil
David Warner Rolü : ProfessorJordan Perry
François Chau Rolü : Shredder/Oroko Saki