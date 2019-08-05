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05.08.2019 - 08:10| ANKARA Milliyet

Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına 6 Nisan 2019 tarihinde geçilmişti. Nöbetçi noterliklerdeki toplam işlem sayısı temmuz ayının sonu itibariyle 191 bin 658’e ulaştı.

Nöbetçi noterlerden 190 bini aşkın işlem

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık 6 Nisan’da hayata geçirilen uygulama kapsamında, 81 ilde belirlenen noterlerce, yaklaşık üç ayda cumartesi ve pazar günleri 191 bin 658 işlem yapıldı. Noterler, nöbette en çok araç alım satım işlemi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında yapılan ikinci el araç satış işlemi ile sıfır araç tescil sayısı 135 bin 726 oldu. Araç satışını, vekaletname, defter onay ve ihtarname gibi işlemler takip etti.

Nöbetçi olarak belirlenen noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile diğer il ve ilçelerde görevlendirilen noterler belirlenen saatlerde nöbet tutarken, nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında araç plakası değişiklikleri de hafta sonu gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, nöbetçi noterlik uygulaması başladıktan sonra vatandaşların işlerinin aksamaması için plaka değişikliklerinin hafta sonu yapılmasının önünü açmıştı. Bu kapsamda hafta sonları 16 bin 531 plaka değişimi gerçekleştirildi. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliği’nin “https://portal.tnb.org.tr” internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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