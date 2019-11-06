06.11.2019 - 14:29 |
Noodle nedir? İşte en kolay noodle tarifi
Çin mutfağı deyince akla gelen ilk yemeklerden birisi de noodle... Peki, noodle nedir, nasıl yapılır? Çin mutfağına özgü olan noodle için gerekli malzemeler nelerdir?
Bir çeşit erişte olan noodle Çin mutfağına özgü bir yemektir. Dondurulmuş olarak satılan noodle az haşlanarak içerisinde tavuk ya da sebze ile renklendirilerek servis edilir.
SEBZELİ NOODLE TARİFİ
Noodle kaynayan suda yumuşayana kadar haşlanır ve süzülür. Ardından bir kaşık zeytinyağı konulan geniş bir tavada istenilen sebzeler sotelenir. Eğer et ya da tavuk kullanmak isterseniz öncelikle et atılır. Ardından sebzeler sırasıyla eklenir havuç, biber, kabak, mantar sotelenir.
Lezzet katmak için soya sosu ilave edilir ve hepsi karıştırılır. Ardından noodle karışıma ilave edilir.