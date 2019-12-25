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25.12.2019 - 15:29 |

Nuri Alço kaç yaşında, nereli?

Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Nuri Alço oynadığı rollerle bir döneme damgasını vurmuştu. Şu sıralar Nuri Alço'nun yıllar önce yaptığı evlilik magazin gündeminde. Şimdiye kadar açıklanmayan evlilik kiminle yapılmıştı? Nuri Alço kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Nuri Alço kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı. Uras konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında, Nuri, Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Ben çocuktum evlendiklerinde. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi.

Nuri Alço kaç yaşında, nereli

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço (68), şimdilerde kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu (35) ile nişanlı.

NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nuri Alço 26 Nisan 1951, Eskişehir doğumlu. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.

NURİ ALÇO FİLMLERİ

1980      Sönmüş Ocak    

1981      Feryada Gücüm Yok        Oğuz

1982      Günaha Girme  Erol

              Islak Mendil       Nuri

              Nasıl İsyan Etmem           Yalçın

             Hasret Sancısı   

1984      Bir Sevgi İstiyorum         

              Yosma  Selim

              Kayıp Kızlar         Reşit

              Taçsız Kraliçe    

1985      Altar Hunka       

              Katiller de ağlar

              O Kadınlardan Biri           

              Tele Kızlar           Yusuf

              Yakılacak Kadın

1986      Alın Yazım          

               Ayrılamam          Şehmuz

              Sevgi Çıkmazı    

              Aşk Ve Kin           Nejat

               Hayat Köprüsü  Nuri

               Vazife Uğruna   Naci

               Akrep  

1987      Kurtar Beni         Fettah

              Kader Utansın   Tarık

              Yavrumu Kurtarın           

              O Bir Melekti     Adnan

1989      Bir Aşk Bin Günah          

             Kavgamız           

              Polis Dosyası     

1990      Sözde Kızlar       

1993      Yabancı

               Can Borcu          

1994      Deliler Kudurunca          

              Bir Kral

              Yaz Aşkları          Hakan

1996      Cinayet Masası 

1997      Kır Çiçekleri       

2000      Yaralı Kurt          

2002      Şahin    

2003      Dilan Derviş       

              Ömerçip              Psikopat Nuri

2004      Sen Küçüksün   

2005      Düzen  

               Ver Elini İstanbul             Rıza

2006      Can Pazarı          

               Acı Ekmek          

               Akbabalar          

              Meçhule Gidenler          

2008      Nekrüt Vahit

2011      Günah Keçisi     

2014      Krallar Kulübü  

Okul çeteleri kan döküyor! Emniyetten çarpıcı çete raporuPolis Dergisi'nde yayınlanan rapor okul çetelerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, çete raporu ve çeteleri önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
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