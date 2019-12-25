Nuri Alço kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı. Uras konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında, Nuri, Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Ben çocuktum evlendiklerinde. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi.

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço (68), şimdilerde kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu (35) ile nişanlı.

NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nuri Alço 26 Nisan 1951, Eskişehir doğumlu. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.

NURİ ALÇO FİLMLERİ

1980 Sönmüş Ocak

1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz

1982 Günaha Girme Erol

Islak Mendil Nuri

Nasıl İsyan Etmem Yalçın

Hasret Sancısı

1984 Bir Sevgi İstiyorum

Yosma Selim

Kayıp Kızlar Reşit

Taçsız Kraliçe

1985 Altar Hunka

Katiller de ağlar

O Kadınlardan Biri

Tele Kızlar Yusuf

Yakılacak Kadın

1986 Alın Yazım

Ayrılamam Şehmuz

Sevgi Çıkmazı

Aşk Ve Kin Nejat

Hayat Köprüsü Nuri

Vazife Uğruna Naci

Akrep

1987 Kurtar Beni Fettah

Kader Utansın Tarık

Yavrumu Kurtarın

O Bir Melekti Adnan

1989 Bir Aşk Bin Günah

Kavgamız

Polis Dosyası

1990 Sözde Kızlar

1993 Yabancı

Can Borcu

1994 Deliler Kudurunca

Bir Kral

Yaz Aşkları Hakan

1996 Cinayet Masası

1997 Kır Çiçekleri

2000 Yaralı Kurt

2002 Şahin

2003 Dilan Derviş

Ömerçip Psikopat Nuri

2004 Sen Küçüksün

2005 Düzen

Ver Elini İstanbul Rıza

2006 Can Pazarı

Acı Ekmek

Akbabalar

Meçhule Gidenler

2008 Nekrüt Vahit

2011 Günah Keçisi

2014 Krallar Kulübü