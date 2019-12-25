Nuri Alço kaç yaşında, nereli?
Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Nuri Alço oynadığı rollerle bir döneme damgasını vurmuştu. Şu sıralar Nuri Alço'nun yıllar önce yaptığı evlilik magazin gündeminde. Şimdiye kadar açıklanmayan evlilik kiminle yapılmıştı? Nuri Alço kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı. Uras konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında, Nuri, Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Ben çocuktum evlendiklerinde. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi.
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço (68), şimdilerde kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu (35) ile nişanlı.
NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Nuri Alço 26 Nisan 1951, Eskişehir doğumlu. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.
NURİ ALÇO FİLMLERİ
1980 Sönmüş Ocak
1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz
1982 Günaha Girme Erol
Islak Mendil Nuri
Nasıl İsyan Etmem Yalçın
Hasret Sancısı
1984 Bir Sevgi İstiyorum
Yosma Selim
Kayıp Kızlar Reşit
Taçsız Kraliçe
1985 Altar Hunka
Katiller de ağlar
O Kadınlardan Biri
Tele Kızlar Yusuf
Yakılacak Kadın
1986 Alın Yazım
Ayrılamam Şehmuz
Sevgi Çıkmazı
Aşk Ve Kin Nejat
Hayat Köprüsü Nuri
Vazife Uğruna Naci
Akrep
1987 Kurtar Beni Fettah
Kader Utansın Tarık
Yavrumu Kurtarın
O Bir Melekti Adnan
1989 Bir Aşk Bin Günah
Kavgamız
Polis Dosyası
1990 Sözde Kızlar
1993 Yabancı
Can Borcu
1994 Deliler Kudurunca
Bir Kral
Yaz Aşkları Hakan
1996 Cinayet Masası
1997 Kır Çiçekleri
2000 Yaralı Kurt
2002 Şahin
2003 Dilan Derviş
Ömerçip Psikopat Nuri
2004 Sen Küçüksün
2005 Düzen
Ver Elini İstanbul Rıza
2006 Can Pazarı
Acı Ekmek
Akbabalar
Meçhule Gidenler
2008 Nekrüt Vahit
2011 Günah Keçisi
2014 Krallar Kulübü