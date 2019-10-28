Nuri Alço yaşı ve filmleri | Nuri Alço'nun sevgilisi Burçin Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında?

26 Nisan 1951, Eskişehir'de doğan Nuri Alço, sinema oyuncusu.Bankacılık ve ilaç mümessilliğini ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.26 Nisan 1951, Eskişehir'de doğan Nuri Alço, sinema oyuncusu.Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.



NURİ ALÇO'NUN SEVGİLİSİ BURÇİN SEZGİNOĞLU KİMDİR?



Nuri Alço ile evlenecek olan Burçin Sezginoğlu, 35 yaşında ve ticaretle ilgileniyor.



NURİ ALÇO FİLMLERİ



1980 Sönmüş Ocak

1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz

1982 Günaha Girme Erol Islak Mendil Nuri Nasıl İsyan Etmem Yalçın Hasret Sancısı

1984 Bir Sevgi İstiyorum Yosma SelimKayıp Kızlar ReşitTaçsız Kraliçe

1985 Altar Hunka Katiller de ağlar O Kadınlardan Biri Tele Kızlar YusufYakılacak Kadın

1986 Alın Yazım Ayrılamam Şehmuz Sevgi Çıkmazı Aşk Ve Kin Nejat Hayat Köprüsü Nuri Vazife Uğruna NaciAkrep

1987 Kurtar Beni FettahKader Utansın TarıkYavrumu Kurtarın O Bir Melekti Adnan

1989 Bir Aşk Bin Günah Kavgamız Polis Dosyası

1990 Sözde Kızlar 1993 Yabancı Can Borcu

1994 Deliler Kudurunca Bir Kral Yaz Aşkları Hakan

1996 Cinayet Masası

1997 Kır Çiçekleri

2000 Yaralı Kurt

2002 Şahin

2003 Dilan Derviş Ömerçip Psikopat Nuri

2004 Sen Küçüksün

2005 Düzen Ver Elini İstanbul Rıza

2006 Can Pazarı Acı Ekmek Akbabalar Meçhule Gidenler

2008 Nekrüt Vahit

2011 Günah Keçisi

2014 Krallar Kulübü Dizi filmleriYıl Film Rol

2002 Lahmacun ve Pizza Babür Zımba (Konuk Oyuncu)

2003 Lise Defteri Ahmet Cevaloğlu (Ediz'in babası)

2004 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu

2004 Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya

2010 Akasya Durağı Konuk Oyuncu

2015 Kardeş Payı Kendisi (Konuk Oyuncu)

2018 Meleklerin Aşkı Kendisi (Konuk Oyuncu)

2019 İkizler Memo-Can Engerek Ali