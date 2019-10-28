Nuri Alço yaşı ve filmleri | Nuri Alço'nun sevgilisi Burçin Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında?
Yeşilçam filmlerinin efsane kötü adamı Nuri Alço , kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile nişanlanmıştı.Usta oyuncu Nuri Alço, "Düğün için gün saymaya başladık" açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında, Nuri Alço'nun ve sevgilisi Burçin Sezginoğlu'nun yaşları merak konusu oldu. İşte Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço'nun sevgilisi Burçin Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları...
26 Nisan 1951, Eskişehir'de doğan Nuri Alço, sinema oyuncusu.Bankacılık ve ilaç mümessilliğini ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.26 Nisan 1951, Eskişehir'de doğan Nuri Alço, sinema oyuncusu.Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Yeşilçam’a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´a geçerek genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır.
NURİ ALÇO'NUN SEVGİLİSİ BURÇİN SEZGİNOĞLU KİMDİR?
Nuri Alço ile evlenecek olan Burçin Sezginoğlu, 35 yaşında ve ticaretle ilgileniyor.
NURİ ALÇO FİLMLERİ
1980 Sönmüş Ocak
1981 Feryada Gücüm Yok Oğuz
1982 Günaha Girme Erol Islak Mendil Nuri Nasıl İsyan Etmem Yalçın Hasret Sancısı
1984 Bir Sevgi İstiyorum Yosma SelimKayıp Kızlar ReşitTaçsız Kraliçe
1985 Altar Hunka Katiller de ağlar O Kadınlardan Biri Tele Kızlar YusufYakılacak Kadın
1986 Alın Yazım Ayrılamam Şehmuz Sevgi Çıkmazı Aşk Ve Kin Nejat Hayat Köprüsü Nuri Vazife Uğruna NaciAkrep
1987 Kurtar Beni FettahKader Utansın TarıkYavrumu Kurtarın O Bir Melekti Adnan
1989 Bir Aşk Bin Günah Kavgamız Polis Dosyası
1990 Sözde Kızlar 1993 Yabancı Can Borcu
1994 Deliler Kudurunca Bir Kral Yaz Aşkları Hakan
1996 Cinayet Masası
1997 Kır Çiçekleri
2000 Yaralı Kurt
2002 Şahin
2003 Dilan Derviş Ömerçip Psikopat Nuri
2004 Sen Küçüksün
2005 Düzen Ver Elini İstanbul Rıza
2006 Can Pazarı Acı Ekmek Akbabalar Meçhule Gidenler
2008 Nekrüt Vahit
2011 Günah Keçisi
2014 Krallar Kulübü Dizi filmleriYıl Film Rol
2002 Lahmacun ve Pizza Babür Zımba (Konuk Oyuncu)
2003 Lise Defteri Ahmet Cevaloğlu (Ediz'in babası)
2004 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu
2004 Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya
2010 Akasya Durağı Konuk Oyuncu
2015 Kardeş Payı Kendisi (Konuk Oyuncu)
2018 Meleklerin Aşkı Kendisi (Konuk Oyuncu)
2019 İkizler Memo-Can Engerek Ali