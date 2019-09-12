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12.09.2019 - 17:46| AA

O FETÖ'cüye 9,5 yıl hapis!

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

O FETÖ'cüye 9,5 yıl hapis!

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Celal Demirci  tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.  Avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15  yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet  savcısı, Demirci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık, mütalaayı ve suçlamaları  kabul etmediğini söyledi.

"ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını savunan Demirci, "Aleyhime  ifade veren tanıkları tanımıyorum. Beyanları doğru değildir ve kabul etmiyorum.  Kimsenin talimatıyla Bank Asya hesabıma para yatırmadım. Talimat aldığıma ilişkin  bilgi, belge, delil ortaya konmuş  değildir. Bu iddia da asılsızdır. Ailemin bana  ihtiyacı vardır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken  Edirne'de yakalanan sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15  gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

 

70 yıl öncesine dönüp susam üretimine başladılarAntalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçiler deneme amacıyla atalarının 70 yıl önce ürettiği susam bitkisini üretti.
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