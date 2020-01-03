‘O hepimizin Ceren hocası’

Törene; Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, annesi Feyzen Damar, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, mesai arkadaşları, hocaları, öğrencileri ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak katıldı. Törende söz ve müziği Parlak’a ait, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın seslendirdiği “Ceren Öğretmen Ağıdı” adlı eserin klibi gösterildi. Bu anlarda törene katılanlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, “Türkiye, Ceren’i bir eğitim şehidi olarak ilan etti. Artık bu şehitlerin olmasını istemiyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir ise şunları söyledi: “O, hepimizin Ceren hocasıdır. Onun adına doktora bursları verilmekte, ormanlar kurulmakta, bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Herkes onun kaybındaki acımasızlığı görerek ona sahip çıkmakta, bağrına basmakta, haksızlığa yine Ceren’in temsil ettiği değerlerle karşı koymaktadır.”