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08.12.2019 - 17:12 |

O Ses Türkiye 21. bölüm fragmanında o isim jüriyi kendine hayran bıraktı!

O Ses Türkiye 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'de sahne alan bir yarışmacı sesi ile dört jüri üyesini de kendisine hayran bıraktı. O Ses Türkiye jürisinde yer alan dört isim yarışmacıyı defalarca tebrik ederken takımlarına kazandırmak için kozlarını bir bir ortaya koyacak. Peki O Ses Türkiye 21. bölüm ile bu akşam TV8'de...

O Ses Türkiye 21. bölüm fragmanında o isim jüriyi kendine hayran bıraktı!

O Ses Türkiye 21. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstelendiği O Ses Türkiye'de bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde sahne alacak olan yarışmacı dört jüri üyesini döndürmeyi başaracak. Duydukları ses ve performans karşısında adeta büyülenen jüri üyeleri yarışmacıyı defalarca tebrik edecek. Dört jüri üyesi de etkileyici bir performans ortaya koyan yarışmacıyı takımlarına kazandırabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek. O Ses Türkiye 21. bölüm ile bu akşam TV8 ekranında...

 O SES TÜRKİYE 21. BÖLÜM FRAGMANI

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
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