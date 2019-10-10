O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı yayınlandı

TV8 ekranında yayınlanan eğlenceli yarışma programı O Ses Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Cumartesi akşamı 3. bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de yine şaşırtan anlar yaşanacak.

Acun Ilıcalı'nın yarışmacıyla ilgili anlattıkları jüri üyelerini şaşırtıyor. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...

O Ses Türkiye yeni bölümü ile 12 Ekim Cumartesi günü TV8'de.

O SES TÜRKİYE 3. BÖLÜM FRAGMANI