10.10.2019 - 13:18 |
O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı yayınlandı
O Ses Türkiye yeni sezona hızlı başladı. Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde jüri üyeleri yarışmacıları takımlarına katabilmek için her şeyi yapmaya hazır. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...
TV8 ekranında yayınlanan eğlenceli yarışma programı O Ses Türkiye yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Cumartesi akşamı 3. bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de yine şaşırtan anlar yaşanacak.
Acun Ilıcalı'nın yarışmacıyla ilgili anlattıkları jüri üyelerini şaşırtıyor. İşte O Ses Türkiye 3. bölüm fragmanı...
O Ses Türkiye yeni bölümü ile 12 Ekim Cumartesi günü TV8'de.
O SES TÜRKİYE 3. BÖLÜM FRAGMANI
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.