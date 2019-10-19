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19.10.2019 - 10:21 |

O Ses Türkiye 5. bölümde jüriden şaşırtan teklif!

O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 5. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye'de jüri, istediği yarışmacıyı alabilmek için inanılmaz teklifler yapmaya devam ediyor. Peki, en iyi teklifi yapıp istediği yarışmacıyı kim alabilecek?

O Ses Türkiye 5. bölümde jüriden şaşırtan teklif!

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstlenirken; jüride Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise yer alıyor.

O SES TÜRKİYE 5. BÖLÜM FRAGMANI

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde jüri üyeleri yarışmacıları kazanabilmek için her türlü teklifi sunuyor. Seda Sayan'ın ise Sezen Aksu'dan şarkı alacağım demesi herkeste büyük şaşkınlık yaratıyor.

'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.
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