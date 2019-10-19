O Ses Türkiye 5. bölümde jüriden şaşırtan teklif!

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstlenirken; jüride Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise yer alıyor.

O SES TÜRKİYE 5. BÖLÜM FRAGMANI

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde jüri üyeleri yarışmacıları kazanabilmek için her türlü teklifi sunuyor. Seda Sayan'ın ise Sezen Aksu'dan şarkı alacağım demesi herkeste büyük şaşkınlık yaratıyor.