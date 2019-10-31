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31.10.2019 - 10:57 |

O Ses Türkiye 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hafta sonu ekrana gelecek olan yeni bölüme jüri üyeleri arasında rekabet devam ediyor. İzleyenlerin eğlenceli dakikalar yaşanacağı O Ses Türkiye 9. bölümde neler olacak? İşte yeni fragman...

O Ses Türkiye 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in eğlenceli yarışma programı O Ses Türkiye yeni sezonda da hızlı başladı. Jürisinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan yer aldığı O Ses Türkiye her cumartesi-pazar izleyici karşısına çıkıyor.

2 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 9. bölümde ise yine kahkaha tufanı yaşanacak. Murat Boz bloklanıyor. Peki, en iddialı yarışmacıyı kim takımına katabilecek. İşte O Ses Türkiye 9. bölüm fragmanı...

O SES TÜRKİYE 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINI

 

 

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