O Ses Türkiye 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in eğlenceli yarışma programı O Ses Türkiye yeni sezonda da hızlı başladı. Jürisinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan yer aldığı O Ses Türkiye her cumartesi-pazar izleyici karşısına çıkıyor.

2 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 9. bölümde ise yine kahkaha tufanı yaşanacak. Murat Boz bloklanıyor. Peki, en iddialı yarışmacıyı kim takımına katabilecek. İşte O Ses Türkiye 9. bölüm fragmanı...

O SES TÜRKİYE 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINI