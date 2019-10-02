O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimler?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon tarihi belli oldu. Jürileri de açıklanan O Ses Türkiye yeni fragmanıyla büyük ilgi gördü.

O Ses Türkiye'de bu yıl yeni bir format uygulanacak. Jürilerin koltuğuna yeni bir buton eklenerek, Jüriler kendi aralarında birbirlerini bloklayabilecek. O Ses Türkiye'nin bu yıl ki jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye yarışması 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de TV8'de...

O SES TÜRKİYE FRAGMAN