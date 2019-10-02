02.10.2019 - 14:26 |
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimler?
TV8 kanalının her sezon yayınlanan O Ses Türkiye yarışması, yeni sezon fragmanını yayınladı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonuna yeni bir format eklendi. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye jürileri kimler? İşte O Ses Türkiye hakkında merak edilen detaylar...
O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon tarihi belli oldu. Jürileri de açıklanan O Ses Türkiye yeni fragmanıyla büyük ilgi gördü.
O Ses Türkiye'de bu yıl yeni bir format uygulanacak. Jürilerin koltuğuna yeni bir buton eklenerek, Jüriler kendi aralarında birbirlerini bloklayabilecek. O Ses Türkiye'nin bu yıl ki jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Seda Sayan. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye yarışması 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de TV8'de...
O SES TÜRKİYE FRAGMAN
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