O Ses Türkiye yeni bölümde duygusal anlar! Tuana 'Ederlezi' şarkısı ile sahnede
O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Duygusal dakikaların yaşanacağı O Ses Türkiye yeni bölümde Tuana sahneye çıkıyor. MasterChef'te 'Ederlezi' şarkısıyla herkesi etkilemeyi başaran Tuana, O Ses Türkiye jürisini de kendisine hayran bırakacak.
TV8'in ilgiyle takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye'de bu akşam birbirinden güçlü sesler jüri karşısına çıkacak. Sürpriz dakikalar jüri üyelerini bekliyor. Aynı zamanda duygusal anların da yaşanacağı O Ses Türkiye'de Tuana sahneye çıkacak.
TUANA EDERLEZİ ŞARKISI İLE SAHNEDE
MasterChef Türkiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel yapılan programda Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olunmuştu. Görme engelli genç kız Tuana programda söylediği 'Ederlezi' isimli Balkan şarkısı ile izleyenleri ve tüm MasterChef Türkiye ekibini duygulandırmıştı.
Tuana, bu akşam O Ses Türkiye sahnesine çıkacak. Jüri üyeleri Tuana'ya dönecek mi? İşte O Ses Türkiye 24. bölüm fragmanı
O SES TÜRKİYE 21 ARALIK 24. BÖLÜM FRAGMANI
EDERLEZİ TÜRKÇE SÖZLERİ
Same amala oro kelena
Oro kelena dive kerena
Sa o roma
Sa o roma, babo, babo
Sa o roma, o daje
Sa o roma, babo, babo
Ej, ederlezi
Sa o roma, daje
(amaro dive
Amaro dive, ederlezi
Ej... ah... )
Same amala oro kelena
Oro kelena dive kerena
Sa o roma
Sa o roma, babo, babo
Sa o roma, o daje
Sa o roma, babo, babo
Ej, ederlezi
Sa o roma, daje
Sa o roma babo, e bakren cinen.
A me coro, dural besava.
A a daje, amaro dive.
Amaro dive erdelezi.
Ediwado babo, amenge bakro.
Sa o roma, babo. e bakren cinen.
Eeee...j, sa o roma, babo babo, sa o roma daje.
Sa o roma, babo babo, erdelezi. erdelezi, sa o roma daje.
Eeee... sa o roma, babo babo, sa o roma daje. sa o roma, babo babo, eeee...
Erdelezi, erdelezi.
Sa o roma daje
Ederlezi goran,ederlezi
Kızların ağıtlar düzerken bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları goran'ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi