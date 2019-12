O Ses Türkiye yeni bölümde duygusal anlar! Tuana 'Ederlezi' şarkısı ile sahnede

TV8'in ilgiyle takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye'de bu akşam birbirinden güçlü sesler jüri karşısına çıkacak. Sürpriz dakikalar jüri üyelerini bekliyor. Aynı zamanda duygusal anların da yaşanacağı O Ses Türkiye'de Tuana sahneye çıkacak.

TUANA EDERLEZİ ŞARKISI İLE SAHNEDE

MasterChef Türkiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel yapılan programda Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olunmuştu. Görme engelli genç kız Tuana programda söylediği 'Ederlezi' isimli Balkan şarkısı ile izleyenleri ve tüm MasterChef Türkiye ekibini duygulandırmıştı.

Tuana, bu akşam O Ses Türkiye sahnesine çıkacak. Jüri üyeleri Tuana'ya dönecek mi? İşte O Ses Türkiye 24. bölüm fragmanı

O SES TÜRKİYE 21 ARALIK 24. BÖLÜM FRAGMANI

EDERLEZİ TÜRKÇE SÖZLERİ

Same amala oro kelena

Oro kelena dive kerena

Sa o roma

Sa o roma, babo, babo

Sa o roma, o daje

Sa o roma, babo, babo

Ej, ederlezi

Sa o roma, daje

(amaro dive

Amaro dive, ederlezi

Ej... ah... )

Same amala oro kelena

Oro kelena dive kerena

Sa o roma

Sa o roma, babo, babo

Sa o roma, o daje

Sa o roma, babo, babo

Ej, ederlezi

Sa o roma, daje

Sa o roma babo, e bakren cinen.

A me coro, dural besava.

A a daje, amaro dive.

Amaro dive erdelezi.

Ediwado babo, amenge bakro.

Sa o roma, babo. e bakren cinen.

Eeee...j, sa o roma, babo babo, sa o roma daje.

Sa o roma, babo babo, erdelezi. erdelezi, sa o roma daje.

Eeee... sa o roma, babo babo, sa o roma daje. sa o roma, babo babo, eeee...

Erdelezi, erdelezi.

Sa o roma daje





Ederlezi goran,ederlezi

Kızların ağıtlar düzerken bosna yaylalarında,

Acıya bulanmıştı şenlikleri,

Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,

Ne bilsin burada yetim kızlar var

Bu sene ederlezi babasız kalmıştı

Yetim kızların yürekleriydi gelen.

Sarı saçları mavi gözleriyle,

Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,

Deniz utanırdı mavisinden,

Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,

Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı

Boşnak kızları goran'ın,

Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.

Ah ederlezi, niye geldin bu sene

Bilmez misin, buradaki kızlar yetim

Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz

Yaslar bağladı sarı saçlarımız

Babasızdı mavi gözlerimiz

Ve goran, haykır yine bosna dağlarına

Ederlezi kızlarım, ederlezi