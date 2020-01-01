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01.01.2020 - 11:19 |

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyon olan isim

O Ses Türkiye 31 Aralık akşamı yılbaşı özel 2020 bölümü ile ekrana geldi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise gecenin şampiyonu olabilmek için ünlü isimleri takımlarına katmaya çalıştı. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyonu ve jüriye sağladığı avantaj.

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyon olan isim

TV8'in eğlenceli ses yarışması O Ses Türkiye bu sene yine yılbaşı özel bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Sürpriz isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'de eğlenceli dakikalar yaşanırken jüri üyelerinden birisi şampiyonluğu göğüsledi. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyonu kim oldu?

O SES TÜRKİYE HADİSE'NİN TAKIMI

Merve Dizdar - Gupse Özay
Serenay Sarıkaya
Oğulcan Engin
Şükrü Özyıldız

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 BEYAZ'IN TAKIMI

İbrahim Büyükak
Max Kruse
Erdal Özyağcılar

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Danilo Zanna
Bergüzar Korel
Fırat Aydınus
Özge - Berrak - Şebnem - Meriç

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Afra Saraçoğlu
Tuvana Türkay

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de bu sene birbirinden ünlü isimler yarıştı. 2020 yılbaşı özel O Ses Türkiye şampiyonu olan kişi bir yarışmacısını kurtarma hakkına sahip olacaktı. Bu seneki O Ses Türkiye şampiyonu Hadise oldu.

İŞTE O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU

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