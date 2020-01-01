O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyon olan isim
O Ses Türkiye 31 Aralık akşamı yılbaşı özel 2020 bölümü ile ekrana geldi. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise gecenin şampiyonu olabilmek için ünlü isimleri takımlarına katmaya çalıştı. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? İşte 31 Aralık 2019 O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyonu ve jüriye sağladığı avantaj.
TV8'in eğlenceli ses yarışması O Ses Türkiye bu sene yine yılbaşı özel bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Sürpriz isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'de eğlenceli dakikalar yaşanırken jüri üyelerinden birisi şampiyonluğu göğüsledi. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyonu kim oldu?
O SES TÜRKİYE HADİSE'NİN TAKIMI
Merve Dizdar - Gupse Özay
Serenay Sarıkaya
Oğulcan Engin
Şükrü Özyıldız
O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 BEYAZ'IN TAKIMI
İbrahim Büyükak
Max Kruse
Erdal Özyağcılar
SEDA SAYAN'IN TAKIMI
Danilo Zanna
Bergüzar Korel
Fırat Aydınus
Özge - Berrak - Şebnem - Meriç
MURAT BOZ'UN TAKIMI
Afra Saraçoğlu
Tuvana Türkay
O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
O Ses Türkiye'de bu sene birbirinden ünlü isimler yarıştı. 2020 yılbaşı özel O Ses Türkiye şampiyonu olan kişi bir yarışmacısını kurtarma hakkına sahip olacaktı. Bu seneki O Ses Türkiye şampiyonu Hadise oldu.
İŞTE O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU