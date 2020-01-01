O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyon olan isim

TV8'in eğlenceli ses yarışması O Ses Türkiye bu sene yine yılbaşı özel bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Sürpriz isimlerin sahne aldığı O Ses Türkiye'de eğlenceli dakikalar yaşanırken jüri üyelerinden birisi şampiyonluğu göğüsledi. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2020 şampiyonu kim oldu?

O SES TÜRKİYE HADİSE'NİN TAKIMI

Merve Dizdar - Gupse Özay

Serenay Sarıkaya

Oğulcan Engin

Şükrü Özyıldız

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 BEYAZ'IN TAKIMI

İbrahim Büyükak

Max Kruse

Erdal Özyağcılar

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Danilo Zanna

Bergüzar Korel

Fırat Aydınus

Özge - Berrak - Şebnem - Meriç

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Afra Saraçoğlu

Tuvana Türkay

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de bu sene birbirinden ünlü isimler yarıştı. 2020 yılbaşı özel O Ses Türkiye şampiyonu olan kişi bir yarışmacısını kurtarma hakkına sahip olacaktı. Bu seneki O Ses Türkiye şampiyonu Hadise oldu.

İŞTE O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU