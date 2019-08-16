Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöönetmen koltuğunda Adem Kılıç'ın yer aldığı Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi 13 Mayıs 2016 yılında vizyona girdi. 9 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 367.273 seyirci tarafından izlenirken gişede 3.892.643,22 TL hasılat elde etti.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.

Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 BAŞROL OYUNCULARI

Başrollerini Çetin Altay, Köksal Engür, Ahmet Varlı, Başak Daşman, Mehtap Bayri'nin üstlendiği filmin yönetmenliğini Adem Kılıç üstleniyor.