‘Oğlum kendine tahtadan yaptığı tüfekle uyuyor’

PKK saldırıları nedeniyle ailesinden 24’ü korucu, 8’i sivil olmak üzere toplam 32 kişiyi kaybeden Nebi G’nin akrabalarından 20 kişi gazi oldu. Aile, saldırılar nedeniyle yaşadıkları beldeyi terk ederek Yüksekova, Hakkâri ve Van’a göç etmek zorunda kaldı. Ertuşi Aşireti’nden olan Nebi G., daha önce hayvancılıkla, pirinç ve ceviz yetiştiriciliğiyle uğraşırlarken terör örgütünün bölgeye gelip hayvanlarını ve çocuklarını kaçırmaya başlamasıyla koruculuğu seçti. Nebi G., komisyona verdiği bilgilerde, devamlı baskına uğrayacakları korkusuyla yaşadıklarını, 5 yaşındaki oğlunun tahtadan yaptığı tüfeği yastığının altına koyarak uyuduğunu belirtti.

Raporda dikkat çekilen diğer kısımlar ise şöyle:

Taş, molotof kokteyli atma, insanlara, araçlara ve binalara saldırma, yollara barikat kurma ve trafik akışına engel olma gibi eylemler genellikle çocuklara yaptırılıyor.

Bu eylemler özellikle göç etmiş ve kolay kazanç elde etmek isteyen kişiler tarafından destekleniyor.

Eylemlerde en kırılgan ve en kritik mağdur durumunda bulunan çocukların korunmasında anne ve babalar görevlerini yerine getiremiyor.

Problemin temel sebebi çok çocuklu aile yapısı ve göç olgusu Çok çocuklu aileler, her çocuğuna yeterince sevgi, ilgi ve disiplin veremediği gibi, çevre de bu konuda aileye destek veremiyor.