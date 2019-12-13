'Oğuz Atay romanını bu binada yazdı'

Beyoğlu Belediyesi ile MSGSÜ iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vefatının 42. yılında Oğuz Atay'ı anma ve anlama adına bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldız, "Atay'ı rahmetle anıyoruz. Bugün onun 'Tutunamayanlar' romanını yazdığı bu tarihi mekanda, onu sevenler olarak hatırasını yaşatmak üzere toplandık." dedi.

Beyoğlu'nun geçmişinden güç alarak, kültür ve sanat merkezi olduğunu daha güçlü şekilde ifade etmeye sürdüreceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün MSGSÜ Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin projesi olarak Türk edebiyatına yön veren ve 20. yüzyılın en seçkin edebiyatçılarından kabul edilen Oğuz Atay'ı anıyoruz. Bundan sonra Beyoğlu Belediyesi olarak biz de 'Beyoğlu'na Değer Katanlar' projesi kapsamında benzer etkinlikler gerçekleştireceğiz."

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci de bir hayalin gerçekleştiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin projelerinden biri İstanbul'da yaşamış değerli bütün yazarların yaşadıkları mekanlara dair plakalar koymak ve böylece farkındalık yaratmaktı. Beyoğlu Belediye Başkanımıza sürecin bu kadar hızlı gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu çabadan ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beyoğlu'nun İstanbul kültür sanat hayatının merkezi olduğunu vurgulayan İnci, binanın önünden geçenlerin "Tutunamayanlar" romanının yazıldığı yer olduğunu gösteren tabelayı okuduğunda Oğuz Atay'a bir selam vereceklerini söyledi.

İnci, yerleştirilecek tabelaların MSGSÜ tarafından tasarlanacağını dile getirerek, "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası" projesinin ikinci durağının Üsküdar'da Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilişkili bir mekana asılacak bilgilendirme tabelasıyla devam edeceğini bildirdi.

Törene Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile sanatseverler katıldı.

Oğuz Atay, 13 Aralık 1977'de vefat etti. Atay, ünlü romanı Tutunamayanlar'ı, Beyoğlu Hayriye Caddesi'nde bulunan 7 numaralı binanın ikinci katındaki evinde yazmıştı.