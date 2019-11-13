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13.11.2019 - 12:26 |

Öksürük nasıl durur? Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük nasıl geçer? Öksürük nasıl durur? soruları yoğun ilgi görüyor. Havaların serinlemesiyle birlikte grip, nezle gibi hastalıklarla başlayan öksürük rahatsızlığına ne iyi gelir? İşte öksürüğe karşı doğal çözümler...

Öksürük nasıl durur? Öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir?

Özellikle kış mevsiminde artış gösteren öksürük rahatsızlığı genellikle geçicidir. Öksürüğe yeni başlayanlar, öksürük nasıl geçer sorusuna bitkisel çözümler ararken, uzun süren ve kronikleşen öksürüğe kesinlikle doktor muayenesi gerekiyor.

Öksürmenin sebepleri arasında, reflü rahatsızlığı olan hastalarda meydana gelir, üst solunum yolu hastalıklarına yakalandığınızda görülebilir, kronik sinüzit rahatsızlığı yaşayan hastalarda görülebilir, geniz akıntısı yaşayan kişilerde görülebilir.

ÖKSÜRÜK NASIL DURUR? ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Nane, ıhlamur çayı, ayva çayı, karabiber çayı ve nane öksürüğü kısa sürede atlatmaya yardımcı olabilir.

 

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