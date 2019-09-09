Okullar açılıyor! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri
2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ders zili bugün çalıyor. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. İlk ders zilinin çalması ile yeni eğitim öğretim yılına başlayacak öğrenciler bir yandan da okullarda bu sene ilk kez uygulanacak olan yeni ara tatillerin gerçekleştirileceği tarihi de merak ediyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri ne zaman yapılacak?
Okullar açılıyor. 18 milyonun üzerinde öğrenci öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. 9 Eylül 2019'da başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ
Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalacak.
İLK DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?
Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.