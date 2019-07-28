Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 ara tatilleri ne zaman yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih MEB tarafından açıklandı. Peki Okullar hangi tarihte açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?



İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak