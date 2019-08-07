Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

14 Haziran 2019 Cuma günü başlayan Yaz tatili devam ediyor. Milyonlarca öğrenci Yaz tatili keyfini sürerken, diğer yandan okulların açılacağı tarih merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için başlangıç tarihini belirledi. Ayrıca MEB, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni ara tatillerin ekleceğini de duyurdu. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül'de başlayacak.