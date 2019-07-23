Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 Eğitim yılı başlangıç tarihi!

2018-2019 Eğitim yılı 14 Haziran 2019 günü sona ermişti. Ardından Yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci yoğun geçen dönem sonrasında dinlenmeye başladı. Yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağını merak edenler ise arayışa koyuldu. MEB 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihini öğrencilere bildirdi. İşte merakla araştırılan o gün...

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Milyonlarca öğrencinin 2019-2020 yeni Eğitim yılının başlamasına bugünden itibaren (23 Temmuz 2019) 47 gün kaldı.

Yeni eğitim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.