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09.09.2019 - 00:36

Okulun İlk Gününde hava durumu nasıl? 9 Eylül Pazartesi hava durumu

Okullar bugün açılıyor. 3 aylık yaz tatili sonrası bugün ilk kez ders başı yapacak binlerce öğrenci şimdiden hava durumu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki okulun ilk gününde yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 9 Eylül Pazartesi hava durumu tahminleri...

Okulun İlk Gününde hava durumu nasıl? 9 Eylül Pazartesi hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 28°C Az bulutlu

Erzurum'da feci kazaErzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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