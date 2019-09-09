Okulun İlk Gününde hava durumu nasıl? 9 Eylül Pazartesi hava durumu
Okullar bugün açılıyor. 3 aylık yaz tatili sonrası bugün ilk kez ders başı yapacak binlerce öğrenci şimdiden hava durumu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki okulun ilk gününde yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 9 Eylül Pazartesi hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 28°C Az bulutlu