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07.12.2019 - 09:23 |

Okurken mideniz bulanacak! Taksici aracı ıssız bir yere çekip...

Taksisine binen genç kıza tecavüz eden Tamer Özcan, 14 yıl ceza aldı. Ceza, “Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kendini savunamayacak kişiye karşı işlenme” suçlarıyla 27 yıla çıkarıldı.

Okurken mideniz bulanacak! Taksici aracı ıssız bir yere çekip...

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz şubatta S.U. (22) isimli genç kız, arkadaşı P.D. ile Tamer Özcan'ın şoförlük yaptığı taksiye bindi. P.D.'yi evine bırakan şoför, S.U.'nun alkollü olmasından yararlanarak aracı ıssız bir yere çekip 3 saat cinsel saldırıda bulundu.

S.U. sabah kendine geldiğinde taksicinin cinsel saldırıda bulunduğunu görünce öldürüleceğini düşünerek Özcan'ın tüm isteklerini yerine getirdi. Özcan genç kızdan taksi parasını alıp yol kenarında bırakıp gitti. Yoldan geçen bir sürücü, kızı aracına aldığı S.U. taksiciden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ANLAŞILDI!

Gözaltına alınan taksici genç kızla kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini iddia etti. Ancak taksideki güvenlik kamerasının görüntüleri Özcan'ı yalanlıyordu. Tutuklanan Özcan'ı mahkeme nitelikli cinsel saldırı suçundan 14 yıl hapse mahkum etti.

Ceza, suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yapılması nedeniyle 21 yıla çıkarıldı. Ayrıca, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl, kendisini savunamayacak kişiye yapıldığı için 2 cinsel amaçla işlediği gerekçesiyle 2 yıl daha arttırarak toplam 27 yıl hapis cezasına mahkûm etti

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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