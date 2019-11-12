Olay yerinden koşarak kaçan Serkan'dan korkunç savunma: Bana tecavüz etti!

Zuhuratbaba Mahallesi’nde 64 yaşındaki Mıhyettin Altundere 29 Nisan 2019'da iş yerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, 19 yaşındaki Serkan A.’nın olay yerinden koşarak uzaklaştığını tespit ederek ertesi gün gözaltına aldı. .

"ANNE BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM"

Bakırköy İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Serkan A. ve iki tarafın avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan duruşma şüpheli Serkan A., savunmasında, Altundere'nin kendisini eşya taşıtma bahanesiyle iş yerine çağırdığını ve tecavüz ettiğini öne sürerek, bu nedenle de bıçakladığını söyledi.

ÇAMAŞIR SUYU İÇEREK CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Sanık Serkan A.’nın avukatı ise müvekkilinin yüzde elli zihinsel engelli raporu olduğunu, cezaevinde çamaşır suyu içerek intihara çalıştığını belirterek, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması ve şüpheli sanık S. A.’nın tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMADEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Mıhyettin Altundere’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şüpheli S. A.’nın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma” suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.