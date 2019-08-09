Oldu Mu Şimdi filmi konusu ve başrol oyuncuları

Oldu Mu Şimdi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kenan Öztürk'ün yer aldığı Oldu Mu Şimdi filminin başrollerinde Yavuz Seçkin, Seda Güven, Serkan Şengül, Orhan Aydın, Emre Mutlu, Haldun Boysan, Esra Sönmezer, Yıldırım Öcek, Hüseyin Elmalıpınar, Yakup Yavru ve Oğuzhan Yıldız yer alıyor.

OLDU MU ŞİMDİ FİLMİ KONUSU

Hayatı yanlış anlaşılmalar yüzünden hep mahvolan Yaşar, sonuçta yine bir yanlış anlama sonucu hapse girer. Hapiste Ömer ile tanışır ve en yakın dost olurlar. İkili, hapisten çıktıktan sonra birçok defa dolandırıcılık işleri yapar. Fakat her defasında işler kötü gider ve tekrar hapse girerler. En son çıkışlarında bıkarlar ve tövbe ederler. Artık böyle işler yapmayacaklardır. Tövbe etmek için camiye gittikleri gün iyilik olsun diye kaldırdıkları cenaze başlarına talih kuşu gibi konar. Cenaze, “cenazemi kim kaldırırsa mal varlığımda onundur.” diyen ünlü ve zengin bir iş adamına aittir. Yaşar ve Ömer bir anda uluslararası nakliyat işi yapan bir tertemiz firmanın başına geçmiştir. Fakat işler o kadar temiz kalmayacaktır...

Yönetmenliğini Kenan Öztürk'ün yaptığı komedi filminin oyuncu kadrosunda Yavuz Seçkin,Orhan Aydın, Seda Güven, Serkan Şengül, Emre Mutlu, Oğuzhan Yıldız, Esra Sönmezler, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.