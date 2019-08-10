Oldu Mu Şimdi? filminin türü nedir?
Oldu Mu Şimdi? filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Kenan Öztürk'ü yönettiği Oldu Mu Şimdi? filminin türü komedi ve macera. İşte Oldu Mu Şimdi filminin hakkında merak edilenler...
Oldu Mu Şimdi filminin konusu: Hayatı yanlış anlaşılmalar yüzünden hep mahvolan Yaşar, sonuçta yine bir yanlış anlama sonucu hapse girer. Hapiste Ömer ile tanışır ve en yakın dost olurlar. İkili, hapisten çıktıktan sonra birçok defa dolandırıcılık işleri yapar. Fakat her defasında işler kötü gider ve tekrar hapse girerler. En son çıkışlarında bıkarlar ve tövbe ederler. Artık böyle işler yapmayacaklardır. Tövbe etmek için camiye gittikleri gün iyilik olsun diye kaldırdıkları cenaze başlarına talih kuşu gibi konar. Cenaze, “cenazemi kim kaldırırsa mal varlığımda onundur.” diyen ünlü ve zengin bir iş adamına aittir. Yaşar ve Ömer bir anda uluslararası nakliyat işi yapan bir tertemiz firmanın başına geçmiştir. Fakat işler o kadar temiz kalmayacaktır...
Yönetmenliğini Kenan Öztürk'ün yaptığı komedi filminin oyuncu kadrosunda Yavuz Seçkin,Orhan Aydın, Seda Güven, Serkan Şengül, Emre Mutlu, Oğuzhan Yıldız, Esra Sönmezler, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Yavuz Seçkin
Rolü : Yaşar
Orhan Aydın
Rolü : Ankaralı Vedat
Seda Güven
Rolü : Lara
Serkan Şengül
Rolü : Ömer
Emre Mutlu
Rolü : Davut
Oğuzhan Yıldız
Rolü : Şit
Esra Sönmezer
Erdal Bakır