Oldu Mu Şimdi? filminin türü nedir?

Oldu Mu Şimdi filminin konusu: Hayatı yanlış anlaşılmalar yüzünden hep mahvolan Yaşar, sonuçta yine bir yanlış anlama sonucu hapse girer. Hapiste Ömer ile tanışır ve en yakın dost olurlar. İkili, hapisten çıktıktan sonra birçok defa dolandırıcılık işleri yapar. Fakat her defasında işler kötü gider ve tekrar hapse girerler. En son çıkışlarında bıkarlar ve tövbe ederler. Artık böyle işler yapmayacaklardır. Tövbe etmek için camiye gittikleri gün iyilik olsun diye kaldırdıkları cenaze başlarına talih kuşu gibi konar. Cenaze, “cenazemi kim kaldırırsa mal varlığımda onundur.” diyen ünlü ve zengin bir iş adamına aittir. Yaşar ve Ömer bir anda uluslararası nakliyat işi yapan bir tertemiz firmanın başına geçmiştir. Fakat işler o kadar temiz kalmayacaktır...



Yönetmenliğini Kenan Öztürk'ün yaptığı komedi filminin oyuncu kadrosunda Yavuz Seçkin,Orhan Aydın, Seda Güven, Serkan Şengül, Emre Mutlu, Oğuzhan Yıldız, Esra Sönmezler, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Yavuz Seçkin

Rolü : Yaşar

Orhan Aydın

Rolü : Ankaralı Vedat

Seda Güven

Rolü : Lara

Serkan Şengül

Rolü : Ömer

Emre Mutlu

Rolü : Davut

Oğuzhan Yıldız

Rolü : Şit

Esra Sönmezer

Erdal Bakır