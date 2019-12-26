‘Öldüren ilaç olay yerinde yok’

Şüpheli ölüm nedeniyle Tarhan tutuklu yargılanıyor. Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin, adli tıp kurumunda genç kadının kanında yedi ilaç tespit edildiğini, bu ilaçların sadece üçünün olay yerinde bulunduğunu öne sürdü. Karaman’ın ölümüne neden olan ilaçlardan birinin de narkotik ilaç ‘fentalin’ olduğuna dikkati çeken Gültekin, “Olay yerinde fentalin’e ait ne enjektör ne ampul bulunamamıştır. Ayşe bu ilacı kendisi almış olsaydı bu ilaç olay yerinde olurdu. Sadece bu durum bile olayın cinayet olduğunu göstermektedir” dedi. l PAŞA ALYURT Ankara