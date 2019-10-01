Öldürme Arzusu (Deat Wish) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Öldürme Arzusu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren film aksiyon türünde çekildi. Başrollerinde Bruce Wills, Vincent D'onofrio, Elizabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Beau Knapp, Len Cariou, Kimberly Elise yer alıyor.

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...