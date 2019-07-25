Ölümcül Oyun filminin yönetmeni kimdir? Filmin konusu ve oyuncuları...

Ölümcül Oyun filminin konusu: Yazın en sıcak günlerinde, mısır tarlaları arasında bir taşra evinde, 9 yaşındaki ikiz kardeşler annelerinin eve geri dönmesini beklemektedirler. Anne eve gelir ama estetik operasyon geçirdiği için yüzü bandajlıdır. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çocuklar bu kadının kendi anneleri olup olmadığından şüpheye düşerler… Karşılıklı yeniden güven kazanmak oldukça zamanlarını alacaktır.

Filmin ortak yönetmenliğini ve senaristliğini Severin Fiala ve Veronika Franz üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Susanne Wuest, Elias Schwarz ve Lukas Schwarz’dna oluşuyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Susanne Wuest

Rolü : Die Mutter

Lukas Schwarz

Rolü : Lukas

Elias Schwarz

Rolü : Elias

Hans Escher

Rolü : Priest

Elfriede Schatz

Karl Purker

Georg Deliovsky

Christian Steindl

Rolü : Sacristan