Ölümcül Oyun filminin yönetmeni kimdir? Filmin konusu ve oyuncuları...
8 Kasım 2016 Tarihinde vizyona giren Ölümcül Oyun filmini Veronika Franz ve Severin Fiala yönetti. Korku-dram-fantastik türündeki Ölümcül Oyun filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde...
Ölümcül Oyun filminin konusu: Yazın en sıcak günlerinde, mısır tarlaları arasında bir taşra evinde, 9 yaşındaki ikiz kardeşler annelerinin eve geri dönmesini beklemektedirler. Anne eve gelir ama estetik operasyon geçirdiği için yüzü bandajlıdır. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çocuklar bu kadının kendi anneleri olup olmadığından şüpheye düşerler… Karşılıklı yeniden güven kazanmak oldukça zamanlarını alacaktır.
Filmin ortak yönetmenliğini ve senaristliğini Severin Fiala ve Veronika Franz üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Susanne Wuest, Elias Schwarz ve Lukas Schwarz’dna oluşuyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Susanne Wuest
Rolü : Die Mutter
Lukas Schwarz
Rolü : Lukas
Elias Schwarz
Rolü : Elias
Hans Escher
Rolü : Priest
Elfriede Schatz
Karl Purker
Georg Deliovsky
Christian Steindl
Rolü : Sacristan