Ölümüne kaçış! 103'ü denizde 25'i karada...

Didim ilçesi Taşburun mevkiinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 23.40 sıralarında lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 29 kaçak göçmen yakalandı. 29 kaçak göçmenin yakalanmasının ardından biri 3.5 diğeri de 4 saat sonra olmak üzere aynı bölgede 2 lastik bot daha tespit edildi. Bu botlardan birinde 42 diğerinde ise 32 kaçak göçmen daha yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, ardından karada da kaçma hazırlığında olan kaçaklar olduğunu belirlendi. Karada da 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan toplam 128 kaçak göçmen, götürüldükleri Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 1 şüpheli ise işlemleri için jandarmaya teslim edildi.