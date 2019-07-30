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30.07.2019 - 09:15| İHA

"Ölüyorum yardım edin!" dedi mahalleyi ayağa kaldırdı!

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Cabi Mahallesinde yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, yaptığı gürültüyle mahalleyi ayağa kaldırırken 112 Acil ekiplerinin uzun süren hastaneye götürme çabası başarısız oldu.

"Ölüyorum yardım edin!" dedi mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay saat 23.00 sıralarında Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi Üniversite yolu üzerinde bulunan Dellazade Sokak’ta meydana geldi. Hiç evlenmeyen ve anne-babasının vefat ettiği günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Yüksel Beyoğlu isimli kadın kendine ait müstakil evde, “Ölüyorum, bayılıyorum, hastayım, yardım edin” şeklinde yüksek sesli bağırmaya başladı. Mahalleli kadının bir rahatsızlığı olduğunu düşünüp 112 Acil Müdahale ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulans ekibi, polisin de çağrılmasıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kendisine yardım etmek isteyen ekiplere direnen kadın, “Bayılıyorum, öleceğim” diye sızlanıp, inlemesine rağmen bir türlü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Mahalle halkının söylediklerine göre ambulansa binme ve doktora gitme fobisi olduğu öğrenilen kadın özel arabayla götürülme teklifini de geri çevirdi.

Mahalle muhtarı da kadını ikna etmeye çalışırken yaşlı kadın bir türlü ikna olmadı. Mahallenin ayağa kalktığı olayda daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
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