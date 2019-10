On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu hafta on bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler 185.581,30 TL tutarındaki ikramiyeyi kazanırken 9 bilen 101 kişi 3.674,90 TL, 8 bilen 2.416 kişi 154,00 TL, 7 bilen 24.692 kişi 21,45 TL, 6 bilen 143.578 kişi 3,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.