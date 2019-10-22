MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları
22.10.2019 - 08:58 |

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 898. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde on bilen üç talihli 185.581,30 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler İstanbul/Ümraniye, İzmir/Bornova, Konya/Selçuklu ilçelerinden çıktı. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu hafta on bilen 3 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler 185.581,30 TL tutarındaki ikramiyeyi kazanırken 9 bilen 101 kişi 3.674,90 TL, 8 bilen 2.416 kişi 154,00 TL, 7 bilen 24.692 kişi 21,45 TL, 6 bilen 143.578 kişi 3,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdiGülhane'de tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu kameralara yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

Sıradaki Haber