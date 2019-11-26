MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları
26.11.2019 - 07:43 |

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 10 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 573.269,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 903. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te çekildi.Yapılan çekilişin ardından 10 bilen bir kişi büyük ikramşye tutarı olan 573.269,90 TL'nin sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinde de büyük ikramiye 1 kişiye isabet etmişti.

On Numara çekilişinde 9 bilen 100 kişi 3.822,15 TL, 8 bilen 2.005 kişi 190,85 TL, 7 bilen 20.023 kişi 27,30 TL, 6 bilen 124.026 kişi 4,60 TL ve son olarak hiç bilemeyen 231.601 kişi 3,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

 

26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul 20. son bölüm izle! Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

Sıradaki Haber