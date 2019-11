On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 903. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te çekildi.Yapılan çekilişin ardından 10 bilen bir kişi büyük ikramşye tutarı olan 573.269,90 TL'nin sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinde de büyük ikramiye 1 kişiye isabet etmişti.

On Numara çekilişinde 9 bilen 100 kişi 3.822,15 TL, 8 bilen 2.005 kişi 190,85 TL, 7 bilen 20.023 kişi 27,30 TL, 6 bilen 124.026 kişi 4,60 TL ve son olarak hiç bilemeyen 231.601 kişi 3,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.