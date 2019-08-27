27.08.2019 - 07:20
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 26 Ağustos On Numara çekilişi
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 890. hafta On Numara çekilişinde 10 bilen 6 şanslı kişi büyük ikramiye tutarının kendi aralarında bölüştü. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilen 6 şanslı kişi büyük ikramiye tutarı olan 300 bin Türk Lirasını kendi aralarında bölüştü. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekilişinde 6 bilen 10 kişi 57.428,60 TL, 9 bilen 105 kişi, 2.188,15 TL, 8 bilen 1.983 kişi 115,90 TL, 7 bilen 20.237 kişi 21,65 TL, 6 bilen 124.056 kişi 3,70 TL ve son olarak hiç bilmeyen 180.554 kişi 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.