On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 26 Ağustos On Numara çekilişi

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği On Numara çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilen 6 şanslı kişi büyük ikramiye tutarı olan 300 bin Türk Lirasını kendi aralarında bölüştü. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekilişinde 6 bilen 10 kişi 57.428,60 TL, 9 bilen 105 kişi, 2.188,15 TL, 8 bilen 1.983 kişi 115,90 TL, 7 bilen 20.237 kişi 21,65 TL, 6 bilen 124.056 kişi 3,70 TL ve son olarak hiç bilmeyen 180.554 kişi 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.