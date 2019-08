On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen Milli Piyango On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172.444,25 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler İstanbul/Beyoğlu, ve İstanbul/Bağcılar ilçelerinden çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara 889. hafta çekilişinde 9 bilen 167 kişi 1.377,55 TL, 8 bilen 2.575 kişi 89,50 TL, 7 bilen 23.760 kişi 18,45 TL, 6 bilen 125.368 kişi 3,70 TL ve son olarak hiç bilemeyen 176.601 kişi 3,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.