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20.08.2019 - 07:37

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi büyük ikramiye olan 172.444,25 TL'nin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamları gerçekleştirilen Milli Piyango On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi 172.444,25 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan il ve ilçeler İstanbul/Beyoğlu, ve İstanbul/Bağcılar ilçelerinden çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara 889. hafta çekilişinde 9 bilen 167 kişi 1.377,55 TL, 8 bilen 2.575 kişi 89,50 TL, 7 bilen 23.760 kişi 18,45 TL, 6 bilen 125.368 kişi 3,70 TL ve son olarak hiç bilemeyen 176.601 kişi 3,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı MPİ On Numara çekiliş sonuçları

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