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12.08.2019 - 21:20

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

Milli Pİyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 888. Haftasını yaşayan On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 12 Ağustos 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekiliş heyecanı sona erdi. On Numara oynayan vatandaşlar, On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Milli Pİyango İdaresi resmi internet sayfasına akın ediyor. İşte On Numara çekiliş sonuçları haberimizde...

12 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

77 - 6 - 30 - 46 - 71 - 80 - 78 - 76 - 13 - 61 - 33 

66 - 14 - 70 - 45 - 12 - 8 - 63 - 22 - 20 - 79 - 55

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