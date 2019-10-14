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14.10.2019 - 21:20 |

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! (14 Ekim MPİ sonuç ikramiye sorgulama)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 897. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 14 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! (14 Ekim MPİ sonuç ikramiye sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 14 Ekim On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

14 EKİM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 73, 76

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu (14 Ekim MPİ sonuç ikramiye sorgulama)



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Katil zanlısından tüyler ürperten ifadelerAntalya’da kafasına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunan belediye çalışanını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Muhammet Y.'nin ifadeleri ise tüyleri ürpertti.
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