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09.12.2019 - 21:20 |

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 9 Aralık (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama ekranı)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 904. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 18 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 9 Aralık (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama ekranı)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2 Aralık On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

9 ARALIK 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


On Numara çekiliş sonuçları belli oldu 9 Aralık (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama ekranı)




ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

4 yaşındaki çocuğu servis ezdiKüçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ve görevli kadın gözaltına alındı.
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