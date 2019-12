On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 16 Aralık On Numara çekilişi

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 talihli 190.211,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihliler Adana/Seyhan, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Buca ilçelerine isabet etti. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'te Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ