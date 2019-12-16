16.12.2019 - 08:05 |
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 16 Aralık On Numara çekilişi
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 906. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 10 bilen 3 talihli 190.211,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 talihli 190.211,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihliler Adana/Seyhan, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Buca ilçelerine isabet etti. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'te Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
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