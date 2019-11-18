On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 18 Kasım On Numara çekilişi
On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 902. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi 192.270,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi saat kaçta?
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 talihli 192.270,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihliler İstanbul/Maltepe, İzmir/Ödemiş, Konya Akşehir ilçelerinden çıktı.
On Numara çekilişinde 9 bilen 116 kişi 3.315,00 TL, 8 bilen 2.200 kişi 175,25 TL, 7 bilen 22.390 kişi 24,50 TL, 6 bilen 134.985 kişi 4,30 TL, ve son olarak hiç bilemeyen 220.790 kişi 3,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.